Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять выстрелов в спину: 40 лет назад умер Джон Леннон

Алена Миронова
12:33 08.12.2020
Его сын и поклонники почтили память звезды The Beatles.
Пять выстрелов в спину: 40 лет назад умер Джон Леннон
© Фото: Bob Whittaker, ZUMAPRESS, Globallookpress

Основатель и участник группы The Beatles Джон Леннон умер 40 лет назад.

«Чем больше времени проходит…», - так подписал публикацию с изображением музыканта в Instagram его сын.

Поклонники со всего мира также начинают выкладывать посты, в которых вспоминают легендарного музыканта.

В аккаунте фанатов The Beatles в Twitter также появился трогательный пост.

8 декабря 1980 года всемирно известный музыкант Джон Леннон получил смертельные ранения в Нью-Йорке и через несколько минут скончался на операционном столе от потери крови. Преступника приговорили к пожизненному заключению. В 2020 году ему в 11-й раз отказали в досрочном освобождении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.