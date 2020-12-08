Пять выстрелов в спину: 40 лет назад умер Джон Леннон

Основатель и участник группы The Beatles Джон Леннон умер 40 лет назад.

«Чем больше времени проходит…», - так подписал публикацию с изображением музыканта в Instagram его сын.

Поклонники со всего мира также начинают выкладывать посты, в которых вспоминают легендарного музыканта.

В аккаунте фанатов The Beatles в Twitter также появился трогательный пост.

8 декабря 1980 года всемирно известный музыкант Джон Леннон получил смертельные ранения в Нью-Йорке и через несколько минут скончался на операционном столе от потери крови. Преступника приговорили к пожизненному заключению. В 2020 году ему в 11-й раз отказали в досрочном освобождении.