В стране и мире Пять выстрелов в спину: 40 лет назад умер Джон Леннон Алена Миронова Его сын и поклонники почтили память звезды The Beatles. © Фото: Bob Whittaker, ZUMAPRESS, Globallookpress Основатель и участник группы The Beatles Джон Леннон умер 40 лет назад. «Чем больше времени проходит…», - так подписал публикацию с изображением музыканта в Instagram его сын. Поклонники со всего мира также начинают выкладывать посты, в которых вспоминают легендарного музыканта. В аккаунте фанатов The Beatles в Twitter также появился трогательный пост. 8 декабря 1980 года всемирно известный музыкант Джон Леннон получил смертельные ранения в Нью-Йорке и через несколько минут скончался на операционном столе от потери крови. Преступника приговорили к пожизненному заключению. В 2020 году ему в 11-й раз отказали в досрочном освобождении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика