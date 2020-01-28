В Москве создан штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу

Оперативный штаб создан в Москве для мониторинга ситуации по коронавирусу. Об этом во вторник, 28 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан Оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», – сообщил он в своем блоге.

Столичный градоначальник добавил, что не смотря на то, что коронавирус из Китая пока обходит стороной Россию, терять бдительность нельзя, поскольку через Москву проходит большой поток людей из Китая: туристы, работники, бизнесмены, студенты.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручил Роспотребнадзору организовать штаб по коронавирусу.