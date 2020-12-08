В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве – 5 232, в Санкт-Петербурге - 3 734, в Московской области - 1 341.

Также за минувшие сутки подтверждено 562 смерти пациентов с COVID-19. Показатель за все время - 44 159.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 938 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 981 526», - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к коронавирусу. Он достигается как вакцинацией, так и формируется после перенесенного заболевания.