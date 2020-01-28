В Иркутской области с рельсов сошел десяток вагонов: видео

В Иркутской области произошла авария с участием грузового поезда. По меньшей мере 10 вагонов состава сошли с рельсов на станции Мегет недалеко от Ангарска. Об этом изданию «Иркутск Сегодня» сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

К месту происшествия направились следователи. Они выясняют причины схода вагонов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По информации Федерального агентства новостей, на время устранения аварии все поезда пущены через другой путь.