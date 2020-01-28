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«Молчаливое пособничество»: Нарышкин рассказал о роли Польши во Второй мировой войне

Иван Линдеманн
11:57 28.01.2020
По словам директора СВР, политика польского руководства, прежде всего, была направлена на саму Польшу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Поведение поляков во время Второй мировой войны можно расценивать как «молчаливое пособничество гитлеровской агрессии». Об этом, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что Польша была одной из первых стран, заключивших договор с гитлеровской Германией о ненападении - руководство страны заявило, что не пропустит Советскую армию. По словам Нарышкина, политика польского руководства, прежде всего, была направлена на саму Польшу.

Кроме того, глава СВР прокомментировал речь Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима, которые прошли в Польше в понедельник, 27 января. Нарышкин заявил, что президент Украины продолжает погружаться в идеи украинского национализма.

Директор СВР отметил, что Зеленский не желает помнить, по какому принципу назывались части Красной Армии.

«Львовская дивизия формировалась в Архангельске и была названа Львовской, когда освобождала Львов. Дивизия не формировалась по национальному принципу. Конечно, там были и украинцы», - рассказал Нарышкин.

Во вторник, 28 января, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках «переписать историю». А Эстонию и Польшу парламентарий назвал хорошими союзниками ЕС и НАТО.

За день до этого, 27 января, схожее мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на мероприятии в честь годовщины освобождения Освенцима, он заявил, что в развязывании войны виновен тоталитарный режим, имея в виду СССР и Германию. Также украинский лидер сообщил, что узников лагеря освобождали украинцы.

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