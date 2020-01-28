На Сахалине проходит операция по спасению 600 рыбаков с отколовшейся льдины

В МЧС РФ по Сахалинской области прокомментировали ситуацию с оказавшимися на отколовшейся льдине сотнями рыбаков. Временно исполняющий обязанности главы регионального управления Олег Федюнин рассказал о текущем положении вещей.

«На льду находятся около 600 человек рыбаков-любителей. Выход рыбаков имеется через мыс Свободный. Спасатели проводят спасательные работы, в готовности находится вертолет, также работает судно на воздушной подушке. Удивляет позиция рыбаков, которые отказываются выходить на берег самостоятельно по указанному пути», - сообщил он.

В спасательной операции участвуют 15 сотрудников МЧС, в использовании у них также находятся несколько автомобилей, лодок и снегоходов. Часть рыбаков уже удалось эвакуировать со льдины. Сообщается, что эвакуированы около ста любителей подледного лова из шестисот.