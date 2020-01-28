Россия призвала к скорейшему проведению встречи военного комитета по Ливии

Россия выступает за скорейшее проведение встречи военного комитета по Ливии с участием конфликтующих сторон. Об этом во вторник, 28 января, сообщил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Мы (выступаем - прим ред.) за то, чтобы они собрались как можно скорее», - цитирует его РИА Новости.

Богданов добавил, что встреча может состояться уже во вторник, в Женеве.

Отмечается, что 19 января участники Международной конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии. По итогам встречи был создан военный комитет, работа которого будет вестись в столице Швейцарии.

В комитете стороны конфликта должны быть представлены делегациями по пять человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что итоговый документ, принятый участниками конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня.