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Путин поздравил с юбилеем актера Евгения Стеблова

Валентина Пескова
11:22 08.12.2020
Народный артист России, который с 1969 года и по сей день служит в Театре Моссовета, сегодня отмечает 75-летие.
Путин поздравил с юбилеем актера Евгения Стеблова
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин пожелал доброго здоровья, вдохновения и успехов народному артисту России Евгению Стеблову, поздравив его с 75-летием. Юбилей актер отмечает сегодня, а обращенная к нему телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил, что Стеблов является талантливым и востребованным в кино и театре актером.

«Вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики», - написал Владимир Путин.

Евгений Стеблов с 1969 года до настоящего времени служит в Театре имени Моссовета. Кроме того народный артист РФ совмещает работу на сцене с должностью первого заместителя председателя Союза театральных деятелей России, также он входит в состав членов правления Гильдии актеров кино России и отмечен званием академика Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Впервые в художественном кино юбиляр дебютировал еще в 1963 году в фильме «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Далее было множество значимых ролей в известных фильмах, среди которых «Вас вызывает Таймыр», «Раба любви», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Сибирский цирюльник», «День выборов» и других.

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