В стране и мире Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области Алена Миронова Американский режиссер находится на станции со съемочной группой. © Фото: Белоярская АЭС, ВКонтакте Известный американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области. «Он пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления», - сообщили в группе АЭС «ВКонтакте». В последние годы Стоун снял несколько документальных фильмов. В 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, а в 2019 году он представил картину «Нерассказанная история Украины». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика