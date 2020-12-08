Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области
Американский режиссер находится на станции со съемочной группой.
© Фото: Белоярская АЭС, ВКонтакте
Известный американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.
«Он пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления», - сообщили в группе АЭС «ВКонтакте».
В последние годы Стоун снял несколько документальных фильмов. В 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, а в 2019 году он представил картину «Нерассказанная история Украины».