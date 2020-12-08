Советские и российские образцы вошли в топ самых популярных самолетов и вертолетов

Функционирующий с 1909 года британский авиажурнал Flight International составил рейтинг самых распространенных самолетов и вертолетов военного назначения.

Вся военная авиация мира была разбита на 6 «дисциплин»: «Боевая», «Специальные задачи», «Воздушные дозаправщики», «Транспортники», «Боевые вертолеты» и «Тренировочные». Каждая из групп имела по 10 мест.

В рамках боевой авиации самолеты отечественных конструкций заняли 4 места - 2-е (Су-27/30, 1057 ед., 7 % от мирового парка 14635 самолетов), 5-е (МиГ-29, 817 ед., 6%), 6-е (Су-25, 470 ед., 3%) и 10-е (Су-24, 389 ед., 3%).

Самолеты для решения специальных задач запомнились 10-м местом. Его занял турбовинтовой «четырехмоторник» Ил-18 - 49 единиц, 3% от мирового парка в 1984 машины. Тут западные эксперты, видимо, имеют в виду военные самолеты на его базе вроде Ил-38.

Категория дозаправщиков принесла еще одно место - на этот раз 6-е. Его взял Ил-78 - 35 единиц и 4 процента от мирового авиапарка в 824 самолета.

Среди транспортников удалось взять два места - 5-е и 6-е. На первом расположился Ан-24/26: 260 самолетов, 6 % от мирового числа в 4301 единицу. Второе занял Ил-76 - 203 машины, 5%.

Столько же принесла и категория боевых вертолетов. На 2-м месте обосновался Ми-8/17 - 2906 вертолетов, 14% от внушительного мирового парка в 20268 машин. А на 5-м - грозный ударный вертолет Ми-24/35, с 962 единицами и 5%.