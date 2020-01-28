«Континент мира и научного прогресса»: какой интерес представляет Антарктида

200 лет прошло со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. О том, какой интерес сейчас вызывает ледяной континент, рассказал президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в студии программы «Сегодня утром».

«Это континент, который напичкан не просто полезными ископаемыми, а еще там огромное количество воды. 80% всей пресной воды, за которую, как говорят многие эксперты, в будущем возможны какие-то конфликты, в том числе и войны, именно там находится», - объяснил эксперт.

Он добавил, что Антарктида важна также с научной и с космической точки зрения.

«Хотя там по международному статусу нельзя добывать ископаемые и нельзя использовать этот континент в военных и иных целях, все равно мы понимаем, что какие-то околонаучные и околовоенные вещи важны и очень часто совмещаются», - считает Федоров.

Сейчас, по его словам, никто не может претендовать на эту территорию из-за международного статуса континента. Но Арктика и Антарктика являются стратегически важными территориями для всего человечества, и конкуренция там усиливается. Из-за большого количества ископаемых, по мнению собеседника «Звезды», возможность конфликтов на ледяном континенте не исключена. Но Федоров выразил надежду, что страны смогут их избежать.