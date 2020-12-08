В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»

В Колумбии появился шестой таинственный монумент. После острова Уайт, американских Юты и Калифорнии и европейских Румынии и Нидерландов странный памятник заметили в Колумбии.

Как пишет газета Daily Star, обнаруженный в муниципалитете Чиа в департаменте Кундинамарка в центре южноамериканской страны монолит принципиально отличается от других подобных памятников – он золотистый. В то время как все остальные монолиты серебристые.

Колумбийский памятник был найден в поле, как другие его собратья по всему миру, он не оставил никаких следов, которые помогли бы объяснить появление загадочного объекта. Местные власти пока не давали никаких комментариев относительно сооружения.

Из-за цвета, отличающего обнаруженный в Колумбии монолит от остальных подобных объектов, его уже назвали главным. По мнению некоторых жителей страны, этот монумент «контролирует все остальные».

Ранее арт-группа The Most Famous Artist заявила в соцсетях, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта. Кроме того, сообщество опубликовала в Instagram два фотоснимка, на которых запечатлено, как мужчина работает над созданием объекта.