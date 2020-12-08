Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»

Светлана Иванова
12:00 08.12.2020
В центре Колумбии обнаружили очередной таинственный монолит. Золотистый объект принципиально отличается от других подобных памятников.
В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»
© Фото: dancepop4you, Globallookpress

В Колумбии появился шестой таинственный монумент. После острова Уайт, американских Юты и Калифорнии и европейских Румынии и Нидерландов странный памятник заметили в Колумбии.

Как пишет газета Daily Star, обнаруженный в муниципалитете Чиа в департаменте Кундинамарка в центре южноамериканской страны монолит принципиально отличается от других подобных памятников – он золотистый. В то время как все остальные монолиты серебристые.

Колумбийский памятник был найден в поле, как другие его собратья по всему миру, он не оставил никаких следов, которые помогли бы объяснить появление загадочного объекта. Местные власти пока не давали никаких комментариев относительно сооружения.

Из-за цвета, отличающего обнаруженный в Колумбии монолит от остальных подобных объектов, его уже назвали главным. По мнению некоторых жителей страны, этот монумент «контролирует все остальные».

Ранее арт-группа The Most Famous Artist заявила в соцсетях, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта. Кроме того, сообщество опубликовала в Instagram два фотоснимка, на которых запечатлено, как мужчина работает над созданием объекта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.