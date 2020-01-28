Роспотребнадзор заявил, что в России нет больных коронавирусом

В России нет больных новым коронавирусом из Китая. Об этом во вторник, 28 января, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в Роспотребнадзеоре рассказали, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ.

Отмечается, что всего за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

По сообщению ведомства, в Китае зарегистрировано почти 3 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией, при этом 81 человек скончался.