СМИ: бросивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался полиции

Мужчина, оставивший двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, самостоятельно явился в отдел полиции в Ростовской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным СМИ, Виктор Гаврилов пришел в Следственный комитет города Батайска и в настоящий момент находится на допросе.

Напомним, мужчина оставил детей в Москве, уехав на заработки в другой город. Он написал записку о том, что вынужден уехать из-за тяжелого финансового положения и вернется за сыновьями, как только сможет.