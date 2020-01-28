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В рабочей группе рассказали о процессе голосования по Конституции

Егор Левин
11:05 28.01.2020
Процесс может занять более одного дня, но предпосылок для этого на данный момент практически нет.
В рабочей группе рассказали о процессе голосования по Конституции
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Сопредседатель рабочей группы по Конституции и председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сделал заявление касательно сроков принятия поправок. По его словам, общероссийское голосование вполне может занять не один день.

«Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов для голосования и его продолжительности», - заявил Клишас РИА Новости.

Сопредседатель отметил, что голосование может занять более одного дня в случае, если рабочая группа придет к выводу о такой необходимости. При этом Клишас отметил, что на данный момент аргументов «за» это мало.

Ранее в рабочей группе по Конституции обозначили две части процесса принятия поправок: первая часть касается «тела» главного документа, а вторая - непосредственно процедуры вынесения поправок на общероссийское голосование.

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