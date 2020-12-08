Черные стервятники заполонили Пенсильванию

Черные стервятники все чаще становятся помехой для жителей северо-восточной части США. Они любят устраиваться группами на крыше, рвут черепицу и краску. Помимо прочего, они роются в мусорных баках и извергают ядовитую едкую рвоту.

Черные стервятники находятся под федеральной охраной и не могут быть убиты без специального разрешения.

Жители бьют в кастрюли, сковородки. Некоторые зажигают фейерверки. Другие же вешают чучела птиц на территории своих домов, пытаясь отпугнуть их. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Чучела стервятников очень эффективны в качестве отпугивающего объекта, однако очень затратны и требуют разрешения властей.

«Птицы были большой проблемой в Северо-Восточной Пенсильвании, по крайней мере, в течение десяти лет, но это худший год», - передает Daily Mail слова жителя Мариетты Джона Энтерлайна.

В прошлом птицы были мигрирующими, но изменение климата побуждает их дольше оставаться на северо-востоке.

Под угрозой нечто большее, чем просто собственность: черные стервятники, как известно, убивают мелких животных, что делает их большой проблемой для фермеров и владельцев домашних животных.



Более того, их помет повреждает деревья и растения.

Эти птицы также являются переносчиками таких болезней, как сальмонелла и энцефалит. Они извергают ядовитую едкую рвоту в качестве защитного механизма: пара, чей летний дом во Флориде был захвачен черными стервятниками, рассказала, что запах был «как тысяча гниющих трупов».

Местные чиновники традиционно отказываются вмешиваться в ситуацию, утверждая, что государственные средства не могут быть использованы для защиты частной собственности.