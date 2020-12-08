Число пострадавших при отравлении хлором в бассейне Астрахани увеличилось до 32

В стационары Астраханской области госпитализированы уже 32 человека, которые пострадали в результате массового отравления парами хлора в бассейне спортивного комплекса «Динамо».

В то же время, как сообщили в министерстве здравоохранения Астраханской области, всех детей, которые после посещения бассейна в Астрахани попали в реанимацию, уже перевели в обычные палаты.

«В результате положительной динамики пять маленьких пациентов сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет», - сообщили «Звезде» в областном минздраве.

Всего в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой остаются под наблюдением 20 детей. Состояние 12 взрослых пациентов также оценивается как стабильное.

Всем пациентам продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь и проводить адекватную терапию в соответствии с тяжестью их состояния.

В понедельник 7 декабря посетители бассейна в спорткомплексе «Динамо» почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По данным областного МЧС, госпитализированы были 30 человек, из них 21 ребенок. В СК РФ уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.