В США составили список стран, нарушающих «религиозные свободы»

США внесли РФ в так называемый «список наблюдения», в который вошли правительства стран, которые, по мнению Соединенных Штатов, «участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод».

«США вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод», - передает РИА Новости со ссылкой на текст письменного заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Также США внесли десять государств в список стран, где, по их мнению, «систематически нарушают религиозные свободы», среди которых оказались Китай, Иран, КНДР, Таджикистан и Туркменистан.

Ранее США ввели санкции против ряда китайских чиновников. По словам Помпео, чиновники якобы принимали участие в противоправных действиях в отношении лиц, не поддерживающих политику официального Пекина.