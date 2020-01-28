«Это абсолютный фейк»: представитель актрисы Андрейченко опроверг слухи о том, что она нашлась

Сообщения о том, что пропавшая в Мексике российская актриса Наталья Андрейченко нашлась - не соответствуют действительности. Такое заявление сделал PR-директор артистки Ян Трунцев.

«Это абсолютный фейк, Наталья до сих пор не вышла на связь», - приводит РИА Новости слова Трунцева.

Ранее PR-директор артистки рассказал, что она поехала в Мексику и перестала выходить на связь. По его словам, Андрейченко была в гостях у подруги, однако уехала от нее, сославшись на плохое самочувствие. После этого актрису никто не видел.

Наталья Андрейченко является заслуженной артисткой РСФСР. Широкую известность ей принесла роль в картине «Мэри Поппинс, до свидания».