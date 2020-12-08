В стране и мире Коронавирус Путин наградил медиков за самоотверженность и профессионализм в борьбе с COVID-19 Анна Берестовая Также награды получили специалисты, внесшие вклад в организацию работы по выпуску препарата от коронавируса. © Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении медработников государственными наградами РФ за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с COVID-19. Медицинские работники были удостоены Орденов Дружбы, Орденов Пирогова, медалей Ордена «За заслуги перед Отечеством II Степени» и медали Луки Крымского. Также в рамках президентского указа награды получили специалисты, внесшие значительный вклад в организацию работы по выпуску препарата для лечения коронавирусной инфекции. Ранее в Роспотребнадзоре указали, что в некоторых субъектах страны наблюдается вполне уверенная тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика