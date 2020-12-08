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«Совсем немного отделяет нас от локдауна»: Беглов о ситуации с COVID-19 в Петербурге

Кирилл Васин
00:16 08.12.2020
По словам губернатора, до Нового года в специальных стационарах города хватит мест для госпитализации инфицированных COVID-19.
«Совсем немного отделяет нас от локдауна»: Беглов о ситуации с COVID-19 в Петербурге
© Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте будем соблюдать правила», - сказал Беглов в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».

По его словам, до Нового года в специальных стационарах города хватит мест для госпитализации инфицированных COVID-19, но далее, если ситуация не улучшится, придется отменять плановую медпомощь в стационарах и переводить их на фронт борьбы с пандемией.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге все организаторы, занимающиеся массовыми мероприятиями, должны будут предоставлять информацию о количестве зрителей в помещении и их возрасте.

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