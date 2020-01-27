Помпео рассказал о пострадавших при ракетном обстреле посольства США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке в ходе общения с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео выразил свое возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», - говорится в сообщении Госдепа.

В воскресенье, 26 января, стало известно, что по посольству США в Ираке было выпущено пять ракет, три из которых упали в «зеленой зоне» с повышенным уровнем безопасности, одна ударила по зданию ресторана, расположенному на территории диппредставительства.

Майк Помпео уточнил, что эти нападения свидетельствуют о «вопиющем пренебрежении» суверенитетом Ирака и неспособности влиять на опасные вооруженные группировки.

«Госсекретарь отметил, что мы рассматриваем вчерашнее нападение на посольство как попытку отвлечь иракское и международное внимание от жестокого подавления мирных иракских протестующих Ираном и его приспешниками», - приводит РИА Новости сообщение Госдепартамента.

Уточняется, что Помпео заявил о готовности обсуждать масштабы присутствия американских военных в Ираке, как это регламентировано в двустороннем стратегическом рамочном соглашении.

Ранее парламентом Ирака было принято решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны.