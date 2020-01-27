Рогозин показал процесс сборки ракет-носителей «Союз-2» на видео

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин продемонстрировал процесс сборки ракет-носителей «Союз-2».

На опубликованном в социальной сети видео показаны несколько их составных частей. В большом производственном помещении происходит постройка деталей корпусов ракет, а также двигателей. Ролик глава Роскосмоса опубликовал на своей странице в Twitter.

Помимо этого, на космодроме Восточный построят новый монтажно-испытательный корпус для космических кораблей, которые в будущем планируется отправить на Луну. Об этом Рогозину сообщил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.

В Роскосмосе запланировали провести в течение 2020 года несколько десятков пусков космических ракет. В частности, должно быть обеспечено более 40 пусков с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.