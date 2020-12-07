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Производители пообещали рост цен на говядину в России

Светлана Иванова
10:12 07.12.2020
Производители предупредили о повышении на 30% цен на говядину в России.
Производители пообещали рост цен на говядину в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Производители предупреждают о повышении цен на говядину в России. Речь идет о 30% роста на этот продукт. Как рассказали в Национальном союзе мясопереработчиков, к этому приведет отмена тарифных квот на импортную говядину. При принятии соответствующей меры, одобренной правительственной комиссией, новые механизмы завоза говядины в Россию начнут действовать с января 2022 года.

Как пояснили в Национальном союзе мясопереработчиков, текущая ситуация складывается из-за необходимости завозить мясо. Россия обеспечивает свои потребности в говядине только на 70%. Так, страна за год потребляет порядка двух миллионов тонн говядины, тогда как российские производители обеспечивают только 1,65 миллиона. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах содержится половина всего поголовья, а агрохолдинги проявляют маленький интерес к отрасли, поскольку сроки окупаемости проекта длительны, пишет РБК.

В Национальной мясной ассоциации подчеркивают, что нужно задуматься о способах повышения привлекательности производства. Чтобы этого добиться, нужно поднимать цены на мясо на 15%.

Согласно действующей квоте и ограничениям из-за эмбарго в отношении ряда стран производители могут завезти в Россию в этом году 417 тысяч тонн говядины по ставке 15%. При этом развивающимся странам предлагается ставка еще ниже - 11,25%. Отмена тарифных квот на импортную говядину, о которой задумались власти, предполагает поднятие ставок до 27,5% для всех стран. В Минэкономразвития полагают, что переход от квотирования к «плоской» пошлине будет способствовать росту отечественного производства и стимулировать импортозамещение.

В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что теперь разговор об отмене преференций для развивающихся стран будет продолжен в Евразийской экономической комиссии. При этом в министерстве также считают, что мера поможет российским производителям говядины и в конечном счете приведет к импортозамещению.

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