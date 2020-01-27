Полиция нашла мать брошенных в Шереметьево детей

Сотрудники полиции нашли мать двоих мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, женщина развелась с мужем несколько лет назад. С тех пор она не поддерживала связь ни с ним, ни с детьми, передают РИА Новости.

О сложившейся ситуации мать также не знала. Сейчас, по словам Трегубенко, с женщиной работают специалисты. Детский омбудсмен не исключила, что дети могут вернуться к ней.

В воскресенье, 26 декабря, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево. В рюкзаке у детей нашли свидетельства о рождении и записку о том, что отец не может больше их содержать.

В настоящее время полицейские занимаются поисками мужчины. СК начал доследственную проверку.