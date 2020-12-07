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«Ростех» заменит 97% импортных комплектующих в новой версии самолетов SSJ

Алена Миронова
09:52 07.12.2020
В первую очередь планируется заменить двигатель.
«Ростех» заменит 97% импортных комплектующих в новой версии самолетов SSJ
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

В SSJ New, новой версии воздушного судна Sukhoi Superjet 100, заменят 97% иностранных комплектующих.

Подчеркивается, что речь идет не только об импортозамещении.

«Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные, и, соответственно, самолет будет дешевле», — рассказал на встрече с журналистами гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Отмечается, что в первую очередь заменят российско-французский двигатель Sam146 на полностью российский ПД-8. Его сертификация запланирована на 2023 год, начало выпуска новой версии самолета — на 2024 год.

В госкорпорации планируют также заместить бортовое оборудование и агрегаты — это почти весь самолет за исключением небольшого количества компонентов.

Подчеркивается, что стоимость разработки обновленной версии воздушного судна будет ниже, чем 120–130 миллиардов рублей. Точная сумма не названа.

Сергей Чемезов рассказал, что в ближайшие годы российские авиакомпании получат 59 машин SSJ100. Из них пять самолетов получит «Аэрофлот» (на данный момент в парке группы 54 самолета SSJ100), три самолета — «Азимут» (11 самолетов), один — Red Wings (на сегодняшний день в парке три SSJ100).

Ранее стало известно, что семьи погибших в авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево подали в суд на производителей комплектующих самолета. Среди ответчиков пять французских, немецкая и американская компании.

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