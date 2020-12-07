СМИ: Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже

Задержанным в Турции российским журналистам телеканала НТВ могут предъявить обвинения в шпионаже. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.

О задержании журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Турции стало известно 4 декабря. Они перестали выходить на связь.

Сообщается, что они не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ. Срок их пребывания под стражей продлили до трех дней.