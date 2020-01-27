СМИ: рейс из Хабаровска в Москву прервал полет из-за анонимной угрозы

Самолет, летевший рейсом из Хабаровска в Москву, вынужденно прервал полет из-за анонимно поступившей угрозы о возможном взрыве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По данным СМИ, неустановленное лицо сообщило о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве. После этого экипажем было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт отбытия.

Сообщается, что на борту лайнера находится 261 пассажир. Предположительно, к настоящему моменту самолет успел преодолеть половину обратного пути.