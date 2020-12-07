В стране и мире Трое рыбаков провалились под лед в Приморье Алена Миронова Спасатели достали тела погибших. © Фото: МЧС РФ Трое рыбаков провалились под лед и погибли в районе полуострова Песчаный в Приморье. «В бухте Мелководная, в районе полуострова Песчаный, рыбаки вышли на тонкий лед, провалились под него. Спасатели достали тела погибших»,-передает Интерфакс слова сотрудника пресс-службы краевого главка МЧС. Отмечается, что лед на акватории Приморского края только начал формироваться. Выходить на него крайне опасно для жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика