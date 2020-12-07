Трое рыбаков провалились под лед в Приморье
Спасатели достали тела погибших.
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Трое рыбаков провалились под лед и погибли в районе полуострова Песчаный в Приморье.
«В бухте Мелководная, в районе полуострова Песчаный, рыбаки вышли на тонкий лед, провалились под него. Спасатели достали тела погибших»,-передает Интерфакс слова сотрудника пресс-службы краевого главка МЧС.
Отмечается, что лед на акватории Приморского края только начал формироваться. Выходить на него крайне опасно для жизни.