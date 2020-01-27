В рабочей группе по Конституции пояснили возможную индексацию пенсий работающих пенсионеров

Принятие президентских поправок в Конституцию России не является гарантией индексации пенсий работающих пенсионеров, так как конкретизирует подобные процессы федеральный закон. Так пенсионный вопрос прокомментировали в рабочей группе по изменению главного российского закона.

«Само правило (индексации - прим. ред.) сформулировано без изъятий. Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе», - так заявила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, отвечая на вопрос, распространится ли индексация на работающих пенсионеров.

Она также пояснила, что в поправках впервые будут раскрыты принципы формирования пенсионной системы России - всеобщность, справедливость и солидарность поколений. По словам Хабриевой, правила возможной индексации будут определяться отраслевым законодательством. Ее слова приводит РБК.

Напомним, в соответствии с законопроектом о поправках в Конституцию, внесенном с Госдуму президентом страны Владимиром Путиным, предлагается инициировать регулярную индексацию пенсий. Законопроект выносится на общероссийское голосование.