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В Красноярске 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Валентина Пескова
09:30 07.12.2020
Местная жительница 1919 года рождения поступила с COVID-19 в краевой госпиталь, где ее состояние стабилизировали.
В Красноярске 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Красноярске вылечили от инфекции коронавируса 101-летнюю пациентку.

Как сообщили в Минздраве региона, Людмила Щелкунова 1919 года рождения поступила с COVID-19 к бригаде медиков больницы скорой помощи, где ее состояние стабилизировали, а затем перевели в госпиталь.

Пациентку выпишут уже сегодня, 7 декабря, отмечает РИА Новости. Некоторое время женщина будет находиться под наблюдением участкового врача.

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