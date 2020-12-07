В Красноярске 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Красноярске вылечили от инфекции коронавируса 101-летнюю пациентку.

Как сообщили в Минздраве региона, Людмила Щелкунова 1919 года рождения поступила с COVID-19 к бригаде медиков больницы скорой помощи, где ее состояние стабилизировали, а затем перевели в госпиталь.

Пациентку выпишут уже сегодня, 7 декабря, отмечает РИА Новости. Некоторое время женщина будет находиться под наблюдением участкового врача.