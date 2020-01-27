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С российским судном «Энигма Астралис» утерян радиолокационный контакт

Иван Линдеманн
09:19 27.01.2020
В Росморречфлоте заявили, что началась поисковая операция.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: moryakidv, Instagram

С траулером «Энигма Астралис», которое горит в Охотском море, утерян радиолокационный контакт. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. 

Там отметили, что принято решение начать поисково-спасательную операцию. Для этого будет направлено 11 судов.

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», которое находится в Охотском море в 130 километрах от Магадана, продолжает гореть. Пожар не прекращается с 21 января. Также существует угроза взрыва из-за находящихся на борту воспламеняющихся веществ.

«Сейчас пока находящийся на месте спасатель «Сибирский» сказал, что обнаружено несколько нефтесодержащих пятен, не очень серьезных. Пока нет оснований утверждать, что это пятна дизеля или жидкостей нефтесодержащих с аварийного судна», -  рассказал «Звезде» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

На борту аварийного судна людей нет. Все 47 человек были эвакуированы в первые сутки.

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