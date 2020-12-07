Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Алена Миронова
09:16 07.12.2020
Температура опустилась до минус 8,9 градуса.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
© Фото: Роман Денисов, Global Look Press

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опустилась до минус 8,9 градуса.

«Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была минус 8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная минус 8,9»,- передает РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Отмечается, что в течение дня температура воздуха опустится из-за позднего восхода солнца и облачности.

Ранее о похолодании, надвигающемся на столичный регион, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также стало известно о том, какой будет зима в Москве. Декабрь ожидается холодным и бесснежным. Январь, наоборот, прогнозируется очень теплым и влажным, но снежным, а в феврале осадков ожидается еще больше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.