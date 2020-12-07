В стране и мире Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Алена Миронова Температура опустилась до минус 8,9 градуса. © Фото: Роман Денисов, Global Look Press Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура опустилась до минус 8,9 градуса. «Уже можно говорить, что как минимум на 0,1 градуса холоднее, чем вчера, когда минимальная температура была минус 8,8. Сегодня только за шесть часов минимальная минус 8,9»,- передает РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова. Отмечается, что в течение дня температура воздуха опустится из-за позднего восхода солнца и облачности. Ранее о похолодании, надвигающемся на столичный регион, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также стало известно о том, какой будет зима в Москве. Декабрь ожидается холодным и бесснежным. Январь, наоборот, прогнозируется очень теплым и влажным, но снежным, а в феврале осадков ожидается еще больше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика