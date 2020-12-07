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В Индии более 350 человек попали в больницы с неизвестной болезнью

Валентина Пескова
09:14 07.12.2020
У пациентов отмечается головокружение и эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.
В Индии более 350 человек попали в больницы с неизвестной болезнью
© Фото: Sudipta Das, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вспышка неизвестного заболевания произошла в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Один человек погиб и более 350 были госпитализированы с жалобами на головокружение и эпилепсию, сообщает India TV. Как отмечают медики, у пациентов также происходили внезапные обмороки, появлялась пена у рта и наблюдалась дрожь.

Вероятную причину недомоганий смогут обнаружить только после получения результатов бактериологического посева. Сейчас на лечении остаются около 160 человек, более 180 уже выписаны.

«Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом», - сказали в министерстве здравоохранения.

Для установления причины заболевания в город направлены бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Также Элуру сегодня должен посетить главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди, чтобы пообщаться с заболевшими и встретиться с местными чиновниками.

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