Губернатор Амурской области заболел коронавирусом
Глава региона будет работать дистанционно.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился новой коронавирусной инфекцией.
«Должен вам сообщить, что у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на самоизоляции, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы», - написал Орлов в своем Instagram.
Известно, что это уже 24-й российский губернатор, у которого подтвержден COVID-19.
25 ноября стало известно о том, что коронавирусом заразился временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов.