В стране и мире Губернатор Амурской области заболел коронавирусом Алена Миронова Глава региона будет работать дистанционно. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился новой коронавирусной инфекцией. «Должен вам сообщить, что у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на самоизоляции, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы», - написал Орлов в своем Instagram. Известно, что это уже 24-й российский губернатор, у которого подтвержден COVID-19. 25 ноября стало известно о том, что коронавирусом заразился временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика