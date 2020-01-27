Хроники коронавируса: турист из России рассказал о ситуации на курортном Хайнане

Обстановка на самом популярной среди россиян китайском курорте - острове Хайнань - угнетающая, на улицах практически нет людей, общественный транспорт пустой. Об этом рассказал Алексей Арефьев, который находится на отдыхе в КНР.

«Много супермаркетов закрыто, на входе у всех удаленно проверяют температуру. Как нам стало известно, из Уханя до закрытия города успело уехать до 300 тысяч человек», - рассказал турист на своей странице в Instagram.

Он отметил, что часть тех, кто уехал из зараженного Уханя, может находиться в том числе и на Хайнане.

«Мы вылетаем в Россию ночью и хочется побыстрее оказаться на родине. Все, кто собирается на Хайнань, мы не рекомендуем сюда приезжать», - отметил Арефьев.

По последней информации, жертвами нового типа коронавируса стали 80 человек, инфицированы 2 744. Как рассказали в комитете здравоохранению провинции Хайнань, на острове зафиксирован первый летальный случай от новой пневмонии - скончалась 80-летняя женщина, которая приехала на курорт из Уханя.

Случаи заболевания выявлены во Вьетнаме, Таиланде, на Тайване, в Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, США, Канаде, Франции. В России заболевших китайской пневмонией нет.