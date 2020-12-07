В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно встретить Новый год

Роспотребнадзор рекомендует россиянам во время новогодних праздников не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, в том числе корпоративы.

Особое внимание по-прежнему предлагается уделить социальной дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга, а также средствам индивидуальной защиты.

В ведомстве рекомендуют максимально ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Отмечается, что не следует многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

Воздержаться следует и от поездок за границу.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.