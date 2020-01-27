Матвиенко наградили за вклад в сохранение истории Холокоста

В московском музыкальном театре «Геликон-Опера» состоялся благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти». Приветственное слово собравшимся направил президент России Владимир Путин.

В своей телеграмме он отметил, что именно Красная армия положила конец нацистской оккупации, а также подчеркнул недопустимость и безнравственность любых попыток замолчать подвиги советских воинов или переписать историю.

Во время мероприятия прошла церемония вручения премий за особый вклад в сохранение истории Холокоста. В числе удостоившихся оказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время своей благодарственной речи она рассказала, как ее мать, оставшись на оккупированной территории с двумя детьми, пока отец воевал, укрывала в своем подвале еврейскую семью.