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Задержанные в аэропорту Нью-Йорка пассажиры из России провели в здании более пяти часов

Валентина Пескова
08:38 07.12.2020
Причиной задержания 250 человек стали сообщения о заложенной бомбе, которые, как выяснилось впоследствии, оказались ложными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Больше пяти часов провели 250 пассажиров рейса Москва-Нью-Йорк в аэропорту имени Джона Кеннеди. Людям пришлось находиться в здании без еды и воды, сидя на полу. При этом объяснений по поводу задержания сотрудники терминала поначалу никаких не давали. Позже причину все же озвучили - в аэропорт поступили сообщения о заложенной бомбе.

Как рассказали участники событий, всех вывели из салона самолета и держали в терминале прилета, пока полиция досматривала лайнер. Багаж пассажиров проверили кинологи. В итоге информация о взрывном устройстве оказалась ложной. О том, что происходило в аэропорту «Звезде» рассказала пассажирка рейса Анна Малкова.

«Ну вот наконец мучения все позади. Багаж получили. Пять часов потратили зря. В Нью-Йорк не съездили. У кучи людей пропущены стыковочные рейсы», - поделилась девушка.

В свою очередь обратный вылет якобы «заминированного» самолета из Нью-Йорка в Москву пришлось отложить. Пассажирам только несколько минут назад дали разрешение на посадку и пустили на борт.

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