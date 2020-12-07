Задержанные в аэропорту Нью-Йорка пассажиры из России провели в здании более пяти часов

Больше пяти часов провели 250 пассажиров рейса Москва-Нью-Йорк в аэропорту имени Джона Кеннеди. Людям пришлось находиться в здании без еды и воды, сидя на полу. При этом объяснений по поводу задержания сотрудники терминала поначалу никаких не давали. Позже причину все же озвучили - в аэропорт поступили сообщения о заложенной бомбе.

Как рассказали участники событий, всех вывели из салона самолета и держали в терминале прилета, пока полиция досматривала лайнер. Багаж пассажиров проверили кинологи. В итоге информация о взрывном устройстве оказалась ложной. О том, что происходило в аэропорту «Звезде» рассказала пассажирка рейса Анна Малкова.

«Ну вот наконец мучения все позади. Багаж получили. Пять часов потратили зря. В Нью-Йорк не съездили. У кучи людей пропущены стыковочные рейсы», - поделилась девушка.

В свою очередь обратный вылет якобы «заминированного» самолета из Нью-Йорка в Москву пришлось отложить. Пассажирам только несколько минут назад дали разрешение на посадку и пустили на борт.