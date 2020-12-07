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Эксперты назвали самые пьющие и курящие регионы России

Алена Миронова
08:35 07.12.2020
Отмечается, что по сравнению с 2018 годом употребление алкоголя в стране немного снизилось.
Эксперты назвали самые пьющие и курящие регионы России
© Фото: PIC, imageBROKER, Globallookpress

В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов.

Такой рейтинг объясняется суровым климатом лидирующих регионов, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Отмечается, что для этих регионов характерны одни из самых высоких по России показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.

По сравнению с 2018 годом употребление алкоголя в стране немного снизилось. К таким выводам пришли авторы опубликованного РИА Новости рейтинга.

Подчеркивается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу строгих традиций и менталитета местных жителей.

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