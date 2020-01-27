В Иране самолет с пассажирами выкатился на городскую улицу: видео

Лайнер иранской авиакомпании «Caspian Airlines» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Махшахр. Пострадавших нет, все 135 пассажиров, которые находились внутри самолета, благополучно его покинули.

Как заявил генеральный директор аэропорта, причиной случившегося стал поздний заход лайнера на посадку. Так самолет оказался на городской улице за пределами воздушной гавани. Об этом сообщает агентство IRNA.

На кадрах видео инцидента, опубликованных в Twitter, видно, как пассажиры в спешке покидают самолет, даже не выпустивший шасси. Люди помогают друг другу и стараются поскорее отойти подальше от лайнера.