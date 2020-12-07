Ювелирная работа: альпинисты убрали более двух тысяч тонн льда с вант моста на острове Русский

Паромное сообщение с островом Русский отменили. В нем теперь нет никакой необходимости, так как после открытия моста движение по нему, в том числе и автобусное, полностью восстановлено.

Для того, чтобы машины вновь поехали по самому длинному вантовому мосту в мире, альпинисты вручную 16 дней очищали его конструкции от наледи. На острове долгое время были проблемы с электричеством, но теперь и они - позади.

Конечно, где-то еще идут восстановительные работы по электросетям, но в основном во все жилые дома и социальные объекты электричество с отоплением вернули - как на самом острове, так и во Владивостоке. Так что остров Русский постепенно вернулся к привычному образу жизни.

Циклон и ледяной дождь обрушились на Приморье две с половиной недели назад. После того, как в результате непогоды оборвало линии электропередачи, без света остались свыше 100 тысяч человек.