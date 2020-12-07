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Ювелирная работа: альпинисты убрали более двух тысяч тонн льда с вант моста на острове Русский

Денис Ивлев
08:01 07.12.2020
Автомобильное движение в обе стороны по мосту возобновлено, для чего альпинистам пришлось 16 дней вручную очищать наледи конструкции самого длинного в мире вантового моста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Паромное сообщение с островом Русский отменили. В нем теперь нет никакой необходимости, так как после открытия моста движение по нему, в том числе и автобусное, полностью восстановлено.

Для того, чтобы машины вновь поехали по самому длинному вантовому мосту в мире, альпинисты вручную 16 дней очищали его конструкции от наледи. На острове долгое время были проблемы с электричеством, но теперь и они - позади.

Конечно, где-то еще идут восстановительные работы по электросетям, но в основном во все жилые дома и социальные объекты электричество с отоплением вернули - как на самом острове, так и во Владивостоке. Так что остров Русский постепенно вернулся к привычному образу жизни.

Циклон и ледяной дождь обрушились на Приморье две с половиной недели назад. После того, как в результате непогоды оборвало линии электропередачи, без света остались свыше 100 тысяч человек.

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