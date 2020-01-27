Детский омбудсмен сообщила о судьбе брошенных отцом в Шереметьево мальчиков

Детей из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево, определят в детский дом. Также их могут сразу отправить в приемную семью.

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом или в приемную семью, если таковая сразу найдется, поскольку родственники не откликаются», - цитирует ее заявление ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 26 января, в столичном аэропорту обнаружили двух мальчиков, 2011 и 2014 года рождения. У них при себе была записка, написанная отцом, в которой мужчина сообщил, что из-за тяжелого финансового положения у него временно нет возможности заботиться о них и он заберет их позже.