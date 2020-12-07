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Семьи погибших в авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево подали в суд на производителей комплектующих самолета

Алена Миронова
07:56 07.12.2020
Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago-images.de, Globallookpress

Родственники погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris) иск против семи зарубежных компаний, производивших «начинку» для лайнера, и против «Аэрофлота» как эксплуатанта воздушного судна.

Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Известно, что среди ответчиков пять французских, немецкая и американская компании. Отмечается, что сам самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре, однако значительная часть его оборудования была изготовлена этими компаниями.

Ответчикам по этому иску уже вручили судебные повестки.

Самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Воздушное судно вылетело из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Самолет совершил жесткую посадку со второй попытки. В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира.

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