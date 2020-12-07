Минобороны РФ завершило строительство 20 детских садов и школ в Дагестане

В Республике Дагестан специалисты Минобороны России завершили строительство 20 детских садов и школ в рамках федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография», учрежденной президентом РФ.

Одними из первых были построены новые детские сады в селах Кульзеб и Учкент. В Махачкале в микрорайоне Ак-гель полностью укомплектован один из самых больших детсадов на 250 мест, а в поселке Эндирей - школа, где смогут получать знания 300 учащихся.

Дошкольные образовательные учреждения оснащены современной мебелью и техникой. Во всех «игровых» комнатах есть шкафы для хранения игрушек и пособий, детские мольберты, игрушечные диваны и кресла, парикмахерские и кухонные наборы, природные уголки.

В каждом детском саду отдельно расположены спальня, большая комната для игр, занятий и четырехразового питания, буфетная для раздачи готовых блюд. Помимо этого, есть и общие спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты. Во дворе для прогулок - горки, качели, песочницы. Сооружены площадки также для игровых видов спорта и занятий гимнастикой. От солнца и дождя детей защитят уличные навесы.

Все школах есть все необходимое для обучения оборудование - созданы лингафонные классы для изучения иностранных языков, а также лаборатории по химии, физике, биологии.

В 2021 году в основных городах Дагестана - Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в поселках в 23 районах республики, специалисты Минобороны РФ возведут 59 объектов. Из них - 13 школ на 6882 учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7750 воспитанников, 35 из которых рассчитаны в том числе на малышей от полутора до трех лет.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности: во всех школах и детсадах будет несколько выходов. Внутри и снаружи установят противопожарные двери и смонтируют специальные системы пожаротушения и сигнализации.