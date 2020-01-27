В небе на сверхзвуке: под Челябинском прошли учения Су-34

Летно-тактические учения Центрального военного округа прошли на аэродроме «Шагол» под Челябинском. В небо поднялись сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Экипажи выполняли сразу несколько задач - от элементов пилотажа до боевого применения. Су-34 пикировали, делали виражи, восходящие спирали и развороты.

Учения проходили на высоте от 300 метров до 5 километров. Скорость составляла 2 тысячи километров в час. Не помешал проведению маневров даже сильный боковой ветер.

Затем истребители улетят в соседний регион, где на специальном полигоне произведут сброс бомб на наземные цели.

Ранее пилоты Су-34 выполнили программу командирских полетов и отработали дозаправку топливом в воздухе.