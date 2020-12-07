Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних каникул

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что от длинных новогодних выходных следует полностью отказаться, так как они плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику.

Он подчеркнул, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране.

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», - цитирует слова Онищенко РИА Новости.

Ранее представители партии «Коммунисты России» обратились к правительству с предложением продлить новогодние праздники до 24 января. В Совете Федерации подчеркнули, что это крайне негативно отразится на экономике страны.