Главный санврач России подписал постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
В Роспотребнадзоре держат ситуацию с вирусом, от которого скончались уже 80 человек, на контроле.
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Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о мерах против нового типа коронавируса из Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
В подготовленном документе определяется основной перечень мероприятий по недопущению распространения китайской пневмонии в Российской Федерации. Также уточняется, что ведомство держит на строгом контроле ситуацию с заболеванием.
По последней информации, от вируса скончались 80 человек, заражены 2744.