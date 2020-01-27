Главный санврач России подписал постановление о мерах по борьбе с коронавирусом

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о мерах против нового типа коронавируса из Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В подготовленном документе определяется основной перечень мероприятий по недопущению распространения китайской пневмонии в Российской Федерации. Также уточняется, что ведомство держит на строгом контроле ситуацию с заболеванием.

По последней информации, от вируса скончались 80 человек, заражены 2744.