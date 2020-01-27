Назван победитель в номинации «Лучшая песня года» на премии «Грэмми»

Американская автор и исполнитель собственных песен Билли Айлиш получила статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года». Лидирующей в категории признали ее композицию «Bad Guy».

Вместе с Айлиш в номинации были представлены такие исполнители, как Леди Гага, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и другие. Полный список победителей во всех номинациях можно увидеть на сайте премии.

Ранее ролик с Айлиш оказался на третьем месте среди самых просматриваемых за 2019 год в российском сегменте YouTube. Ее участие в одном из вечерних шоу набрало 15 миллионов просмотров.