В зараженный Ухань прибыл премьер Госсовета Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Ухань - город, где находится очаг заражения новым типом коронавируса.

Там вместе с руководителем рабочей группы, которую создали в связи с эпидемией, он проведет инспекцию и проконтролирует работу по борьбе с вирусом, сообщается на сайте Госсовета.

По последним данным, количество погибших в результате нового типа пневмонии в Китае увеличилось до 80 человек.

В мире зарегистрировано 2744 случая заражения. Инфицированные есть в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване, в Австралии, Канаде, США и во Франции. В России случаев заболевания не выявлено.